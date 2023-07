Colombia | mistero sulla morte di un uomo italiano di 33 anni

(Di venerdì 28 luglio 2023) . L’sarebbe stato pestato a. Ignoti i motivi Sembra unladi Alex Melesson, l’di 33, italo francese, avvenuta in. Secondo quanto riportato da RaiNews, Alex viveva in Umbria per poi trasferirsi in. Il giovane è morto nella notte fra domenica e lunedì mentre era ricoverato nell’ospedale della capitale Medellin, dopo essere stato trovato agonizzante lungo una strada. Da quanto si apprende, l’sarebbe stato picchiato a. Sui motivi del pestaggio non si hanno notizie, questo è quanto riportato dai media di Cannes dove il ragazzo era cresciuto prima di trasferirsi a Umbertide in Umbria. Tra le ipotesi del pestaggio, riportate da UmbriaToday, si ...

Ammazzato di botte in Colombia: mistero sul movente dell'omicidio ... LA NAZIONE

