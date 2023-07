Coldplay | i biglietti per il 2024 esauriti in pochi minuti | fan in rivolta

Tutto esaurito in pochi minuti per i concerti deidel 13, 14, 15 e 16 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma . In migliaia , collegati ai siti abilitati alla vendita deifin dalla mattina presto, hanno atteso le 10 e tentato di ...Sono passati pochi minuti dall'apertura della vendita generale deidela Roma, ma i posti risultano già tutti terminati. Tantissimi i fan che, venerdì mattina, dalle ore 10 (ora di apertura ufficiale delle vendite) si sono messi al pc, pronti ad ..."Me li ricordavo diversi gli Hunger Games".dei, attesi allo stadio Olimpico di Roma nel 2024, impossibili da acquistare. E la delusione, ma anche l'ironia degli utenti, corre su Twitter. Dove, stando almeno alle centinaia di ...

I biglietti del concerto dei Coldplay a Roma a luglio 2024: prezzi e dove acquistarli Music Fanpage

I Coldplay da anni hanno lanciato delle iniziative green durante i loro concerti, dai braccialetti luminosi ai coriandoli biodegradabili.«Attenzione! I biglietti sono terminati». Ancora una volta i biglietti per i concerti dei Coldplay in a Roma del 2024 sono andati esauriti in poche ore. Una situazione già vista la scorsa settimana, c ...