Cocciaretto-Bondar in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 luglio 2023) Elisabettase la vedrà contro Annanella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Già certo di ritoccare il proprio best ranking e debuttare in top 35, la giocatrice azzurra vuole continuare a sognare e mette nel mirino la finale del torneo elvetico. A separarla c’è l’ungherese, protagonista di una settimana estremamente positiva caratterizzata soprattutto dalla vittoria ai danni di Mirra Andreeva.ha vinto l’unico precedente lo scorso anno sulla terra rossa di Budapest, ma dodici mesi dopo le dinamiche sono cambiate e secondo i bookmakers saràa scendere in campo con i favori del pronostico. MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...