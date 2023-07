Cocciaretto-Avanesyan oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Losanna 2023

(Di venerdì 28 luglio 2023) Elisabettase la vedrà contro Elinanel quarti di finale del WTA 250 di(Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della città elvetica. Obiettivo semifinale per la giocatrice azzurra, che ha vinto due belle partite in tre set contro Naef e Riera e punta a confermarsi. Secondo i bookmakers partirà favorita contro la russa, giocatrice in ascesa ma al momento ancora inferiore a Elisabetta. Anche l’unico precedente sorride a, che si è imposta in tre set proprio quest’anno sulla terra rossa messicana di San Luis Potosi. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(venerdì 28 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come ...

Elisabetta Cocciaretto torna in campo per i quarti di finale del "Ladies Open Lausanne" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) trova dall'altra parte della rete la russa Elina Avanesyan, n.68 del ranking ed ottava testa di serie. CENTRE COURT ore 12 (8) Cocciaretto vs (2) Avanesyan a seguire Bondar vs Zidansek a seguire (9) Parry vs (7) Cornet a seguire (3) Bogdan vs Burel

Elisabetta Cocciaretto torna in campo per i quarti di finale del "Ladies Open Lausanne" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari). Un vero e proprio mix è quel che si vede al WTA 250 di Losanna, dove accanto alla conclusione di alcuni primi turni fermati dalla pioggia di ieri si alterna l'entrata in scena di alcuni secondi turni.