CMLL | Francesco Akira debutta in Messico con la federazione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Se il nostroormai in Giappone ed Europa è conosciuto e ottiene vittorie e successi, un altro continente sta per scoprire e conoscere il lottatore italiano membro della United Empire di Will Ospreay. Lucha LibreInfatti dal 18 Agostosbarcherà inper la prima volta nella sua carriera,ndo nellapiù storica e importante della Lucha Libre: la. L’atleta italiano sarà fra i protagonisti del Grand Prix 2023 il 18 Agosto all’Arena Mexico, torneo internazionale che vedrà, oltre la presenza dei Big, di lottatori internazionali come TJP, Kushida, Rocky Romero, Hiromu Takahashi e Samuray Del Sol. Pere il Wrestling italiano un nuovo primato: ...

Francesco Akira debutterà in CMLL il 18 agosto The Shield Of Wrestling

Francesco Akira continua a fare la storia. L'atleta italiano dopo essersi spostato in Giappone lottando e vincendo titoli prima nella All Japan Pro Wrestling e in seguito nella New Japan Pro Wrestling ...Francesco Akira lotterà per la prima volta in carriera in Messico, debuttando sui ring della CMLL il prossimo venerdì 18 agosto 2023.