Climate Social Camp | a Torino il raduno degli attivisti ambientali | “La politica non ascolta” E si condividono le pratiche di disobbedienza

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Lanon ci hato ma oggi in Italia sta accadendo quello che noi denunciavamo da anni”. Lo dicono le attiviste e gliche hanno raggiuntoper partecipare alla seconda edizione del. Una tre giorni di incontri, dibattiti e azioni dirette che si è svolta nel parco Artiglieri di Montagna. La scelta del luogo non è casuale: “Proprio qui sarà costruito un nuovo supermercato” raccontano gli organizzatori delche puntano il dito contro “l’ennesimo progetto che cementifica la città”. E così hanno deciso di occupare temporaneamente questo spazio con una distesa di tende che da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio hanno ospitato centinaia die movimenti da ...

...and Governance) per il periodo 2021 - 2025 . Misurando e rendendo pubblici i suoi progressi ...ha supportato il piano di decarbonizzazione Schneider Electric nella prima mozione 'Say on' ......nei confronti di Greenpeace Italia e ReCommon a seguito della campagna a mezzo stampa e sui... Il lancio della primalitigation italiana contro una società privata ha avuto una vasta eco ...... deve essere recepita dallo Stato italiano e prevede alcune misure di tutela per gli automobilisti e per le fasce più vulnerabili della società, attraverso l'istituzione di unFund per ...

Climate Social Camp, a Torino il raduno degli attivisti ambientali: “La politica non ascolta” Il Fatto Quotidiano

Una manifestazione in bicicletta per sensibilizzare le istituzioni locali sul tema della crisi climatica e sociale ...Sono stati toccati i principali palazzi delle istituzioni: dal Comune alla Regione alla Smat, per portare alle istituzioni un messaggio forte: "La crisi la creano i ricchi e la pagano i poveri" ...