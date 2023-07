Clima | la tropicalizzazione porterà nuove malattie infettive

Leggi su zon

(Di venerdì 28 luglio 2023) Una prospettiva a dir poco drammatica. La crisi del, che sta colpendo duramente tutto il mondo e soprattutto l’Italia, dovrebbe avere effetti ulteriormente devastanti a lungo termine, soprattutto in Europa. Infatti, il rischio più grande è quello chenon originarie della nostra realtà, come West Nile, Dengue, Chikungunya e persino Zyka, potrebbero diventare effettivamente epidemiche. Nuovi casi COVID in arrivo? Il rischio concreto purtroppo c’è. Questo a causa delladel, a causa degli inverni tiepidi o addirittura caldi, com’è stato l’ultimo vissuto in Italia. L’inversione delle temperature stagionali ha già iniziato a mietere i primi effetti negativi, in quanto i casi sono già aumentati. Ed è notizia dei giorni scorsi la conferma di casi di Dengue a ...