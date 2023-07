Clima infuocato e negazionismo

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Le ondate di calore da record di questa estate non si sarebbero verificate senza il cambiamentotico. Un cambiamento che le attività umane dell’uomo hanno reso più intenso e probabile per le ondate di calore che si stanno registrando in Europa, Cina, e nel sud ovest degli Stati Uniti” Lo scrive senza mezzi termini l’autorevole Scientific American (26.7.2023) A Pechino oltre 40 gradi. Cinquecento incendi in pochi giorni in Grecia, con intere comunità a rischio. Nel nostro sud asfalto che ribolle, sospensioni dell’erogazione elettrica e discariche in fiamme con diossina spray nell’aria. Eventi estremi mai visti anche in Pianura Padana. Non è allarmismo è prendere atto da subito di una nuova emergenza globale. Una questione che solleva enormi preoccupazioni per la salute e ...