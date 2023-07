Classifica marcatori Inter in amichevole | Frattesi entra in graduatoria

(Di venerdì 28 luglio 2023)aggiornata dopo la terzaestiva della squadra di Inzaghi, la prima di due in Giappone. Il neo acquistomette la sua prima firma su un tabellino da calciatoreista. Scopriamo insieme l’attualeestiva in maglia– L’1-1 in rimonta di Al-Nassr –non stravolge le statistiche nerazzurre in questa estate. La terzadell’di Simone Inzaghi non porta in dote né una goleada né tantomeno una vittoria. Chiaro, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo con gli ex Alex Telles e soprattutto Marcelo Brozovic non è più una squadretta. E ...

In termini diparziale il Giappone " in un avvio mondiale col botto " è sotto la Spagna ... Amelia Valverde: 25' Naomoto (G), 27' Fujino (G) Ammoniti : 86' Chinchilla (C) Arbitro : ...Vanta già due titoli colombiani con l'América de Cali (2019) e il Deportivo Cali nel 2021, anno in cui ha vinto anche ladella Coppa Libertadores con sette sigilli. Nel 2022 ...... come seconda si piazza Linda Caicedo nelladelle sudamericane più giovani a segnare in ... Colin Bell: 30' rig. Usme (Col), 39' Caicedo (Col) Ammoniti : 10' Vanegas (Col), 29' Shim ...

Classifica marcatori: Maggio si avvicina a Ferataj, Alpini aggancia ... Campionato Carnico

La Juventus ha battuto il il Milan ai calci di rigore nell'amichevole giocata a Carson City (California). 2-2 nei tempi regolamentari: Milan in vantaggio al 24' con un colpo di testa di Thiaw; pareggi ...Quest’oggi giovedì 27 luglio a partire dalle ore 12.20, l’Inter di Simone Inzaghi è scesa in campo per affrontare l’Al Nassr. I nerazzurri hanno avuto modo di confrontarsi con l’undici saudita capitan ...