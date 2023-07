Città Spettacolo | presentato il cartellone Giordano | “Un evento unico nel suo genere” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Un programma sobrio per la 44esima edizione di ‘Ben’, decisamente condizionato dal rilevante taglio dei fondi operato da parte della Regione Campania. Ben 150 mila euro in meno per costruire undegno della principale manifestazione cittadina. A fare da sfondo alla conferenza di presentazione, i giardini della Rocca dei Rettori addobbati a festa, con il supporto della Coldiretti che per l’occasione ha allestito un buffet. Il tema scelto per l’edizione 2023, in programma indal 25 al 30 agosto prossimi, è “MetamorfoSincroniche“, come ha precisato, alla sua ottava direzione artistica: “Anche quest’anno libri, musica, teatro, grandi eventi. Ci siamo impegnati affinché possa essere ancora una Manifestazione unica ...