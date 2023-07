Cinghialesse Miwa | un’altra new entry per la B | la guardia Andreana D’Avanzo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo essersi guadagnato la promozione, il team Calandrelli è quasi pronto a presentare il nuovo roster al completo, un equilibrato mix tra esperienza e talento giovanile che si preannuncia agguerrito e pronto a brillare nella stagione 23/24. Classe ’96, laè cresciuta con la palla a spicchi fra le mani, a cui dedica anima e corpo da sempre. Una passione che ha trasformato in esperienza che oggi mette al servizio di coach Calandrelli, con la quale condivide la filosofia dell’impegno, il sacrificio e il duro lavoro in campo. Una vera e propria militante di categoria, ha affrontato svariati campionati di Serie B, dall’under 19 del Salerno Basket (14/15), ai parquet di Ariano Irpino (16/17 e 17/18), arrivando ai confini della penisola con il Cestistica Rivana (19/20 e 20/21); approdata già una volta in terra sannita nella stagione ...

... una giovane giocatrice che racchiude le qualità necessarie al team dellesannite, in ... Una carriera che non è passata inosservata alla dirigenza e allo staff diEnergia. 'Alice è una ...... una giovane giocatrice che racchiude le qualità necessarie al team dellesannite, in ... Una carriera che non è passata inosservata alla dirigenza e allo staff diEnergia. 'Alice è una ...