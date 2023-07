Cina devastata dal tifone Doksuri | oltre 400mila persone evacuate

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo aver causato disastri e vittime nelle Filippine e a Taiwan, ilsi è abbattuto nella provincia del Fujian, nellasudorientale.sono state, centinaia di navi sono tornate nei porti e il trasporto è stato sospeso. Anche le attività commerciali e le lezioni estive nelle scuole sono state sospese, mentre gli abitanti sono stati invitati a rimanere in casa. Nella città di Quanzhou il tetto di un impianto sportivo è stato parzialmente divelto, ma non ci sono state segnalazioni immediate di feriti.

