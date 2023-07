Cilento | rubano escavatore da cantiere | due arresti

(Di venerdì 28 luglio 2023) I Carabinieri della stazione di Laurito, in, unitamente ai Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale per L.D.M., 39anni, e V.A., 43anni. A richiederlo, è stata la Procura del Tribunale di Vallo della Lucania, emesso direttamente dal GIP dello stesso. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta supportata da varie fonti, la ricostruzione della vicenda risale al 12 Gennaio scorso. Infatti, secondo le prime indiscrezioni, gli indagati si sarebbero introdotti all’interno della proprietà di un imprenditore edile del luogo. Una volta entrati, i due si sarebbero impossessati, caricandolo su un autocarro, di un, munito di benna grigliata e di un martello pneumatico. Il valore commerciale dell’rubato, stando alle prime voci provenienti, ...

Cilento, rubano escavatore: 39enne e 43enne arrestati Giornale del Cilento

