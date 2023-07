(Di venerdì 28 luglio 2023) Ladelhato l'obbligo di risarcimento per 31 dei 33che nel 2010 rimasero intrappolati fra il 5 agosto e il 12 ottobre in una galleria a 700 metri di profondità ...

LaSuprema delha confermato l'obbligo di risarcimento per 31 dei 33 minatori che nel 2010 rimasero intrappolati fra il 5 agosto e il 12 ottobre in una galleria a 700 metri di profondità della ...Per Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin , Ferragamo ha creato una camicia a manichee ... La band girerà poi il Sud America: Messico, Colombia,, Argentina e Brasile. Il tour toccherà ...... bisogna ora attendere pazientemente la decisione dellacostituzionale sulla candidabilità ... seguita da Stati Uniti (12 milioni) e(11 milioni). Ma il primo produttore mondiale di litio ...

Cile: Corte suprema conferma indennizzo per 31 minatori Agenzia ANSA

La Corte Suprema del Cile ha confermato l'obbligo di risarcimento per 31 dei 33 minatori che nel 2010 rimasero intrappolati fra il 5 agosto e il 12 ottobre in una galleria a 700 metri di profondità de ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...