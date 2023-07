Ci sarà un motivo se ha 25 milioni di followers!

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tra gite in barca e tuffi in piscina, nel cuore dell’estate la star 56enne Salma Hayek si trova alle prese con il problema del colore capelli che stinge. Ma lei ha una soluzione facile, elegante e decisamente autoironica. Salma Hayek, 55 anni per la carismatica attrice messicana X Un nuovo consiglio beauty da Salma Hayek A inizio luglio aveva festeggiato il traguardo dei 25di followers con un video ...