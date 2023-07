Chukwueze | «Ho scelto il Milan perché ci ha giocato Bacca»

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le parole di Samuel, nuovo calciatore del, dopo l’ufficialità del suo arrivo dal Villarreal Samuelha parlato ai canali ufficiali del. PAROLE – «Quando ero un ragazzino, guardavo solo Ricardo Kaká. Il gol che ha segnato in Champions League contro il Manchester United… Quando ha toccato il pallone con la testa e i difensori si sono scontrati è stato incredibile. Penso che Kaká sia stato il miore delpreferito, era fantastico. Quando ho guardato alcuni dei suoi video su YouTube ho visto tutte le cose pazzesche che ha fatto con la maglia rossonera. È stato unre favoloso”, ha spiegato. Hoinsieme a, sono venuto qui anchelui è stato al ...

Le parole di Samuel, nuovo calciatore del Milan, dopo l'ufficialità del suo arrivo dal Villarreal Samuelha parlato ai canali ufficiali del Milan. PAROLE - "Quando ero un ragazzino, guardavo solo Ricardo Kaká. Il gol che ha segnato in Champions League contro il Manchester United Quando ha ...... ma Leao vuole di più e non a caso hadi indossare la maglia numero 10, lasciata suo ... Nessun dubbio, invece, sulle qualità dell'ultimo acquisto, il nigeriano Samuel, 24 anni come ...Hala maglia numero 21 e andrà ad infoltire la batteria di calciatori eclettici sui quali il ... Grazie pure al sorriso smagliante ed all'entusiasmo contagioso portato da Samuel