Chiude il bar Salvemini  Curia | no al rinnovo del contratto di affitto Ora siamo senza lavoro

La titolare ha strappato la proroga fino al 20 luglio, poi lo stop. In quel fondo dovrebbero aprire gli uffici del Movimento Cristiano Lavoratori...e danni ine pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo pari e patta: al 'Picco' si......e danni ine pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo pari e patta: al 'Picco' si...

Chiude il bar Salvemini. Curia, no al rinnovo del contratto di affitto ... LA NAZIONE

La titolare ha strappato la proroga fino al 20 luglio, poi lo stop. In quel fondo dovrebbero aprire gli uffici del Movimento Cristiano Lavoratori ...TERNI - La violenta lite va in scena di fronte al bar di viale Brin e anche stavolta c’è un lungo coltello che è stato utilizzato per regolare conti in sospeso di non ...