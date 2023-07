“Chiara Ferragni e Fedez sono separati in casa” | l’impreditrice digitale non ci sta e risponde in modo lapidario al commento di un follower

(Di venerdì 28 luglio 2023)necertamente consapevoli: il gossip è inevitabile quando si è una coppia con un tale livello di notorietà. E così partono spesso speculazioni social. È accaduto anche negli ultimi giorni perché l’imprenditriceha postato foto da luoghi di vacanze con amici e parenti mentre il rapper è rimasto a Milano con i figli. I commentatori siscatenati e uno in particolare ha scritto, adi un post su Instagram, “secondo me lei e il maritoin”. Una insinuazione alla quale ha risposto la stessa: “No, e piantatela con ste cavolate“. L’imprenditriceè stata molto criticata sui social, nei giorni scorsi, per via ...

La pioggia di auguri social Dopo l'annuncio delle nozze di Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono piovuti gli auguri social di tanti amici, in primis quelli diche ha scritto: 'My ...Non c'è giorno senza polemica perche si è dovuta difendere dalle accuse di poco tatto e di scarsa sensibilità dopo aver postato le foto gioiose e spensierate al largo della Sicilia mentre l'isola andava a fuoco tra ...Leggi Anche Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme Spunta una chat ma… ComeLa polemica sugli scatti spensierati di Giulia De Lellis, giudicati inappropriati visto il ...Chiara Ferragni e Fedez in crisi Da dopo Sanremo 2023 non si parla d'altro. Quello che è andato in scena sul palco dell'Ariston, con il siparietto del rapper con Rosa Chemical e ...Sanremo, Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston e Fedez si emoziona: «Ho fatto dei figli con questa donna» Sanremo, Chiara Ferragni emozionata all'esordio: mostra la scritta «pensati libera» prima di ...