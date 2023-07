Chi è il generale Tchiani | temuto capo della guardia presidenziale

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – Ufficiale 'cresciuto' nell'esercito, il 62ennenigerino Abdourahamaneè arrivato ai verticiall'epoca del presidente Mahamadou Issoufou, eletto presidente del Niger per la prima volta nel 2011. Poco prima del passaggio di poteri tra Mahamadou Issoufou e Mohamed Bazoum nel marzo del 2021, ilavrebbe evitato un golpe militare, proteggendo quindi Bazoum e ottenendo la conferma all'incarico. Fino a quando oggi è apparso sulla tv nigerina in qualità di nuovo uomo forte del Niger, "presidente del Consiglio nazionale per la salvapatria" (Cnsp), annunciato nella notte tra il 26 e il 27 luglio per porre "fine" al "regime" di Bazoum, trattenuto mercoledì nel palazzo ...

Nuovo "uomo forte" in Niger: il generale Abdourahamane Tchiani Euronews Italiano

Il capo della guardia presidenziale, considerato ispiratore del golpe, è apparso in Tv annunciando di essere a capo del nuovo governo militare di transizione ...