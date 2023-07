Chi è Gianfranco Gurrisi | il pilota caduto con l’elicottero a Siracusa

Leggi su cultweb

(Di venerdì 28 luglio 2023),originario di Calepio (Bergamo) è ilnei pressi diconantincendio Falco 8 del corpo forestale della regione Sicilia. L’incidente è avvenuto nell’area della riserva di Pantalica, a Sortino, quando l’uomo si è visto costretto ad un manovra azzardata e ad un atterraggio di emergenza, dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione. Turrisi è riuscito ad atterrare bene ed è stato trovato vivo, per poi essere condotto in ospedale. Su Linkedin scopriamo cheè originario di Calepio in Lombardia. Diplomato perito commerciale in ragioneria nel 1984 all’Istituto Santa Maria l’uomo ha iniziato la sua carriera danel giugno 2000 lavorando per oltre dieci anni tra EliEuro e EliFriulia. ...