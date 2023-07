Chi è Elisabeth Lardschneider | la 20enne atleta italiana morta sull’Himalaya

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 luglio 2023), climberoriginaria di Ortisei (Bolzano), nella giornata di ieri, 27 luglio 2023, ha perso la vita precipitando per 150 metri mentre scalava le superfici estreme del Ladakh, nella valle dello Zanskr: una parete rocciosa racchiusa tra le catene montuose dell’Himalaya, nell’India settentrionale. La giovane promessa dell’arrampicata azzurra si trovava in India in compagnia di altre sette persone (tutte provenienti dall’Alto Adige) che, dopo la caduta dell’, hanno lanciato l’allarme via WhatsApp, annunciando la morte sul colpo della ragazza. Il gruppo si stava esercitando a scalare pareti diverse rispetto a quelle alpine e, stando a quanto riportato da La Stampa, il corpo dellaè stato recuperato ieri....