(Di venerdì 28 luglio 2023)in: le cose potrebbero complicarsi per la squadra azzurra. Che cosa sta succedendo. Nonostante il bomber sia vicino al rinnovo con ile la firma è attesa a breve, le cose potrebbero comunque complicarsi per quello che sta succedendo nel resto dell’Europa e del mondo. In questo senso, la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...arrivare a Napoli sotto forma di offerta per prendere Victor. Se i sauditi offrissero i 180 milioni pretesi dal presidente del Napoli De Laurentiis per dare il via libera alla, il ...... che segue Vlahovic, lo ha già messo dietro, Kane e anche Hojlund nelle preferenze. Il ... avranno letto queste dichiarazioni come la "giustificazione" verso i tifosi per una eventuale......in assenza di). Ma il no di Mbappè porta gli arabi sulle tracce di un altro top player in attacco. E, secondo L'Equipe, l'Al Ahli, medita di spostare le sue attenzioni su Viktor: il ...

Cessione Osimhen, maxi offerta in arrivo: ora il Napoli trema Sport News.eu

Il Napoli è preoccupato, mentre il Psg si guarda in giro in caso di cessione di Mbappé: sulla lista dei desideri c’è Hojlund dell’Atalanta ...Per Victor Osimhen il rinnovo con il Napoli è vicino. A Castel di Sangro, dove da oggi comincerà il secondo ritiro estivo degli azzurri, è in programma un altro incontro tra ...