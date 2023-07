(Di venerdì 28 luglio 2023) Con un comto stampa firmato da, nella giornata di oggi è stata confermata la presenza dicomedella prossima edizione del. Quella che vedremo da settembre sarà un’edizione del tutto nuova, condotta come sempre da Alfonso Signorini ma totalmente rivoluzionata.del: il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nessuna distinzione tra Vip e Nip La nuova opinionista non sarà l'unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno infatti lavorando per creare una ...Poi c'è la sopresa che riguarda l'opinionista: non saranno più due bensì una sola ovvero la giornalista, uno dei volti più apprezzati dal pubblico, che dovrà vedersela con argomenti ...Chi ci sarà Per adesso c'è una sicurezza:, opinionista unica del reality. Tanti nomi papabili. Nessun annuncio ufficiale. Si parte l'11 settembre e a dicembre lo stop. Una versione ...

Mediaset ufficializza Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello Isa e Chia

Cesara Buonamici unica opinionista del Grande Fratello: è ufficiale, arriva il comunicato Mediaset, ecco come sarà il reality.Il "Grande Fratello" è pronto a tornare tra conferme e novità. Alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, mentre nel ruolo di opinionista vedremo Cesara Buonamici. La conduttrice del TG5, giornalista ...