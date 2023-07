Cesara Buonamici opinionista unica del Grande Fratello | quando inizia | tutte le novità

Nessuna distinzione tra Vip e Nip La nuova opinionista non sarà l'unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno infatti lavorando per creare una ...Poi c'è la sopresa che riguarda l'opinionista: non saranno più due bensì una sola ovvero la giornalista, uno dei volti più apprezzati dal pubblico, che dovrà vedersela con argomenti ...Chi ci sarà Per adesso c'è una sicurezza:, opinionista unica del reality. Tanti nomi papabili. Nessun annuncio ufficiale. Si parte l'11 settembre e a dicembre lo stop. Una versione ...

Mediaset ufficializza Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello Isa e Chia

Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato ancora una volta Alfonso Signorini. Ma questa non sarà l'unica ...Cesara Buonamici unica opinionista del Grande Fratello: è ufficiale, arriva il comunicato Mediaset, ecco come sarà il reality.