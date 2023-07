Centro Porsche Bergamo | ecco la nuova Cayenne

(Di venerdì 28 luglio 2023) Curno. “Further Together – Oltre i propri limiti insieme”: con questo mantra il(Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia) ha presentato, mercoledì 26 luglio, laallo Sportpiù Club Resort di Curno. Lavettura è stata protagonista di una serata ispirata ai suoi stessi valori: intrigante, espressione di sicurezza senza pensieri e di una curiosità audace. La serata evento è stata condotta dalla giornalista Manuela Boselli affiancata da Alessandro Baccani,Race Driver e trainer istruttore diDriving Experience, che ha presentato i dettagli tecnici dellavettura. Sul palco, per il benvenuto agli ospiti, sono intervenuti Gianmaria Berziga, Direttore Generale e ...

Audi sta inoltre sviluppando, insieme a, la nuova piattaforma Premium Platform Electric (... Aldi tutto, una questione che non si può più rimandare: Audi ha annunciato di voler produrre ...... mentre arriva dalla Campania Gabriele Mauro su991 di gruppo GT. Alto agonismo previsto in ... Sicuramente aldella scena in NS il castrovillarese Arduino Eusebio su Citroen Saxo in cerca ...Formula E ePrix Roma 2023: Jake Dennis (Andretti -) al comando della gara - Foto: Fia ... La pista, unica nel suo genere perché si sviluppa parzialmente all'interno delespositivo, e ...

La nuova Porsche Cayenne svelata in anteprima dal Centro ... Gruppo Bonaldi

Lo slogan scelto per l'evento dice così: «Further Together – Oltre i propri limiti insieme». Il mantra è stato scelto dal Centro Porsche Bergamo (Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia) per presentare in ...Annuncio vendita BMW X6 xDrive30d 249CV usata del 2019 a Cava Manara, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...