C' è traffico nel porto di Capri | ora si entra solo su chiamata

Gli amici di Michelle Maria Causo, uniticorteo partito da via di Torrevecchia e diretto a Primavalle, ha bloccato ilper urlare giustizia. In testa la mamma della ragazza. Alle ...... che dovranno sostare "in attesa di essere chiamate per l'ingressoporto". Inoltre, una volta ... La nuova disciplina, necessaria a causa del recente e notevole aumento deldiportistico, è ...Ilha subito rallentamenti lungo l'autostrada, in direzione Pescara, all'altezza del km 87,... per i rilievi di legge e per consentire il ripristino della viabilitàpiù breve tempo ...

Esodo estivo, inizia un weekend da bollino rosso: le previsioni del traffico di agosto Sky Tg24

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo… Leggi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 18.30 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio finisce qui. Grazie per averci seguito e ri ...