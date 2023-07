Castel di Sangro | Napoli inaugura il ritiro abruzzese con il primo allenamento | Osimhen acclamato dalla folla

(Di venerdì 28 luglio 2023)per ildi Rudi Garcia giunto oggi adi. Grande accoglienza perdi, 28 luglio 2023 – Ilè finalmente giunto adiper la seconda fase delprecampionato, con l’entusiasmo esploso alle stelle tra i tifosi azzurri presenti allo Stadio Teofilo Patini. I giocatori hanno subito dato il via al, acclamati e spinti dai numerosi sostenitori accorsi a sostenere la squadra di Rudi Garcia. In particolare, è stato il bomber nigeriano Victora ricevere, come di consueto, una super calorosa accoglienza...

Il Calcio Napoli è arrivato adi. Gli azzurri sono giunti in pullman all' Acqua Montis Resort di Rivisondoli , dove alloggeranno fino al 12 agosto 2023, quando ripartiranno per la Campania al termine del ritiro. Sarà presentato domani, sabato 29 luglio, alle ore 11, presso il palazzetto dello sport, il progetto di Poste Italiane dedicato al ritiro estivo del Napoli adi. Il programma, organizzato dall'azienda in collaborazione con il Comune didi, prevede iniziative per tutto il periodo, con numerosi prodotti filatelici realizzati per l'

CASTEL DI SANGRO - Primo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli.