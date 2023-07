Castel di Sangro | ecco le nuove pettorine degli azzurri – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Cambio di Slogan del Napoli: Da ‘Sarò con te e tu non devi mollare’ a ‘A new era, from Napoli to the world’“. Nelle ultime ore, adi, durante la sessione di allenamento pre-campionato, è emersa una sorprendente novità legata all’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Due anni fa, il tecnico toscano fece scrivere dietro leindossate dai calciatori partenopei un motto carico di significato: “Sarò con te e tu non devi mollare”. Con l’arrivo di Garcia, l’allenatore ha deciso di apportare un cambiamento significativo al suo slogan motivazionale. La nuova frase, svelata sulledurante l’allenamento, recita: “A new era, from Napoli to the world”. Questo nuovo slogan è strettamente legato all’ambito del marketing e alla crescita del marchio Napoli, particolarmente dopo la conquista ...