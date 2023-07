Cassa integrazione a ore se fa troppo caldo | il nuovo diritto dei lavoratori ti salva salute e portafogli

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildeitra: non si è costretti a lavorare nelle ore più calde. L’ondata didelle scorse settimane ha creato una situazione difficile da gestire, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questo perché sono state temperature sopra la media di diversi gradi. A tutte le pericolosità legate alle temperature così alte, si aggiungono quelle sul lavoro. Si pensi a tutti iche svolgono lavori manuali, lontani dagli uffici: in tutti questi casi a intervenire sarà lo Stato. Lavoro e temperature alte, come tutelarsi – ilovetrading.itLa legislazione in merito risale al 2017. Iche sono esposti alle alte temperature possono chiedere laper ...