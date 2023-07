“Caso Giambruno” | la irresistibile passione della sinistra per lo straniero

(Di venerdì 28 luglio 2023) Con laitaliana, azzeccare i pronostici è maledettamente facile: è sufficiente scommettere sull’ipotesi peggiore, e si hanno eccellenti chances di indovinare la previsione. E così, tra un ministro tedesco che ha gratuitamente insultato l’Italia auspicando un collasso del nostro turismo (che invece tira alla grande) e un giornalista (Andrea) che gli ha risposto a tono, i nostri eroi progressisti – come un sol uomo – sono accorsi in difesa del tedesco. Le gaffes del ministro tedesco I fatti, intanto. Il tedesco Karl Lauterbach, ministroSalute di Berlino, nella prima metà di luglio, si è concesso un ampio di giro d’Italia, ma – guarda un po’ – ha sentito caldo. Di qui, una spiacevolissima gufata via Twitter: “Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo ...

Ma cosa ha detto esattamentee le frasi durissime contro il Ministro tedesco. Il tutto ... Il messaggio è diventato velocemente unin Italia, attirando risposte da vari personaggi, ...Leggi Anche Andreacontro il ministro tedesco: 'Non ti piace il caldo che fa in Italia ... molto ottimistiche , per non dire numeri sparati a. A pagina 72 dell'ultima versione del ...Andrearisponde al ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach. Il

"Caso Giambruno": la irresistibile passione della sinistra per lo ... Nicola Porro

Basta mettersi all’ombra, rintanarsi in una caverna, emigrare verso il Nord Europa, comprare un attico ad Helsinki oppure se si è tedeschi come il ministro Lauterbach starsene nella Foresta Nera. Per ...Da sette anni è il compagno di Giorgia Meloni. Hanno una figlia, Ginevra. Marina e Piersilvio Berlusconi lo hanno trasferito a Roma. L’ultimo affondo contro ...