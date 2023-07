Caso di colera accertato a Lecce | un uomo ricoverato in isolamento

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un 70enne è statoinnel reparto Malattie Infettive del Vito Fazzi didopo essere risultato positivo al microorganismo responsabile del. Lo comunica in una nota l'asl difacendo sapere che le condizioni generali di salute del paziente sono buone. Il dipartimento di Prevenzione ha effettuato "l'indagine epidemiologica da cui risulta che l'avrebbe assunto alimenti a rischio". "La situazione - comunica l'Asl- è sotto controllo, sia sotto il profilo sanitario che epidemiologico".

Il 70enne avrebbe assunto alimenti a rischio. "La situazione - comunica l'Asl Lecce - è sotto controllo, sia sotto il profilo sanitario che epidemiologico" ...