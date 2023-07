Caserta | camion in fiamme | soldati soccorrono il conducente prelevandolo dall’abitacolo

0 Parete () - Un autoveicolo, mentre percorreva la pericolosa strettoia di via Vicinale Vecchia, nella ... è attraversata ogni giorno da centinaia di autoveicoli e. Un percorso obbligato, ...... mentre in via Spinosa la strada ha ceduto sotto il peso di undell'azienda che raccoglie ... Da questa mattina infatti tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco die ...Intorno alle 5 di mattina un 32enne originario del Ghana ha perso la vita a Francolise , a seguito dell'impatto tra un'auto e un autocarro nella frazione Sant'Andrea del Pizzone . Oltre al 32enne ...Le iniziative del museo vanvitelliano per il mese estivo. Due aperture straordinarie della Reggia di Caserta nel mese di agosto: si tratta del giorno di ...Parete (Caserta) - Un autoveicolo, mentre percorreva la pericolosa strettoia di via Vicinale Vecchia, nella tarda mattinata di ieri ha tranciato i tubi del ...