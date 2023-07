Casal di Principe | investe centauro con l’auto e lo uccide

(Di venerdì 28 luglio 2023)di. Tornava dal lavoro in moto quando è stato investito e ucciso da un’auto. È accaduto adi(Caserta), vittima un 39enne del Mali. Il conducente del, un italiano, si è fermato e ha prestato i primi soccorsi. Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato (Commissariato didi),mobilista ha centrato in pieno, forse per l’alta velocità, il motorino con a bordo il 39enne, che era sbucato da una traversa. Il 39enne è morto sul colpo. Il responsabile sarà denunciato per omicidio stradale.

Un ragazzo di origine africana è stato ucciso adi, in provincia di Caserta , dopo essere stato investito da un'auto. È successo oggi in corso Umberto I, nei pressi del negozio Non Stop, come riporta Il Mattino .di, ...... dal 28 agosto al 3 settembre dieci giovani carpigiani per residenza o per ragioni di studio e lavoro, andranno adi, in provincia di Caserta, per un soggiorno all'insegna della ...Messaggi che si tradussero poi in pallottole: il 15 settembre venne ucciso a Palermo don Pino Puglisi e pochi mesi dopo, il 19 marzo 1994, adi, don Peppe Diana. "Interferire" è verbo ...

Incidente a Casal di Principe, immigrato investito e ucciso mentre tornava dal lavoro ilmattino.it

La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una in ...Tornava dal lavoro in moto quando è stato investito e ucciso da un'auto. È accaduto a Casal di Principe, vittima un 39enne del Mali. Il conducente ...