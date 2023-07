Casa Pelagos | a Orbetello il primo museo immersivo dedicato al Santuario dei Cetacei

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 luglio 2023) Aprirà al pubblico il 4 agosto, un allestimento museale interattivo situato nello storicole Spagnolo della Giannella, nell’Oasi WWF e Riserva Naturale di(GR). Un’area già nota per ildei: non a caso,nasce anche per far conoscere ancora meglio il, nato per proteggere il braccio di mare che dalla costa toscana (fosso Chiarone, Capalbio) si spinge su fino alle coste sarde e quelle corso-liguri-provenzali. Gli allestimenti hanno avuto il supporto di Fondazione Deutsche Bank Italia e sono realizzati da SPACE, società specializzata all’avanguardia nel campo dellalogia scientifica. Questo...