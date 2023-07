(Di venerdì 28 luglio 2023) Il brand dicreato da George Clooney protagonista della stagione più calda con il signature cocktail rivisitato nel segno della convivialitàmigos esono la coppia dell’estate 2023. Il distillato super premium 100% agave blu creato da George Cloney incontra un classico della mixology come ilper un twist impeccabile e sofisticato. Si chiamae punta a diventare il ‘must taste’ dei prossimi mesi, grazie anche ai pochi e semplici ingredienti che lo compongono:, sciroppo d’agave e soda al pompelmo. Se i natali delsono ancora sconosciuti, la versione dimigos invece racconta un’identità precisa fatta die convivialità, come afferma lo ...

... avendo vinto contro il favoritissimo inCliff Richards e la sua 'Congratulations', e l'anno ... Purtroppo all'Eurovision 2023 la valenciana Blancanon riesce nell'impresa di continuare la ...Il contenuto, reinventato e diffuso dagli utenti senza freni, lascia la leggendariadi alta ... la ex musa di LeDu, si allea con la visionaria stilistaCastel (Zita Hanrot), rivendicando in ...... ex musa di Vincent LeDu, si allea con la stilista di nuova generazioneCastel (Zita Hanrot) nella speranza di salvare il destino delladi moda. Il marchio si chiama come il cognome dello ...

Casa Paloma, da Tequila Casamigos tra stile e semplicità L'Opinionista

La Maison è la nuova serie francese di Apple TV+ sulla leggendaria dinastia familiare di un'iconica casa di alta moda.