Carlos Augusto | l’Inter non molla Ma corsa a due in Italia – Sky

(Di venerdì 28 luglio 2023)resta uno degli obiettivi per la fascia sinistra del, specialmente se dovesse partire Robin Gosens. Secondo Sky Sport, però, èa due in. LOTTA A DUE –è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Monza, tanto da attirare l’attenzione di diversi club, specialmente in. Tra questi, che in lui ha individuato l’eventuale sostituto di Robin Gosens in caso di cessione di quest’ultimo. Ma i nerazzurri non sono i soli. Infatti sul giocatore c’è anche la Juventus, che valuta il suo profilo nel caso in cui Luca Pellegrini si aggregasse alla Lazio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Commenta per primo Uno dei migliori esterni d'Europa della scorsa stagione , con sei gol e cinque assist, oggi protagonista sul mercato.ha stupito tutti al suo primo anno in Serie A col Monza . Dopo essere stato determinante per la promozione della squadra di Giovanni Stroppa, il brasiliano ha fatto vedere di non ...Inoltre, stando a quanto detto da Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero scontrarsi con l' Inter per, terzino sinistro brasiliano valutato 15 milioni di euro dal Monza. Juventus, ...Bianconeri e nerazzurri sulle tracce dell'esterno del Monza Si profila un duello di calciomercato tra Juventus e Inter per. Il 24enne esterno brasiliano del Monza, valutato circa 15 milioni, può diventare un pezzo pregiato della campagna acquisti. Bianconeri e nerazzurri sono alla ricerca di un nome nuovo ...

Inter-Juve, nuova sfida per Carlos Augusto | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Sul brasiliano del Monza è forte la concorrenza della Juventus. Casting ancora apertissimo per il centravanti. Passo avanti sullo stadio a Rozzano: ok all’esclusiva sullo studio di fattibilità ...Uno dei migliori esterni d'Europa della scorsa stagione, con sei gol e cinque assist, oggi protagonista sul mercato.ha stupito tutti al suo primo anno in Serie A col Monza. Dopo essere stato determina ...