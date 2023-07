Carburanti | prezzi benzina oggi in salita

(Di venerdì 28 luglio 2023) Roma, 28 lug. (Adnkronos) –insulla rete. Recependo gli aumenti decisi in questi giorni, le medie deidellapraticati alla pompa risultano infatti in rialzo. E nuovi aggiustamenti all’insù suiraccomandati arrivanoda parte di Q8 e Tamoil (per entrambe +1 centesimo sue diesel). Quanto alle quotazioni internazionali, il diesel continua a crescere mentre laflette leggermente.Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 luglio, il prezzo medio praticato dellain modalità ...

Commentando in una nota i nuovi rialzi deisu tutta la rete, il Codacons segnala che '... Il presidente Carlo Rienzi spiega che 'oggi idella verde sono tornati ai livelli di un anno ...Se in Spagna l'inflazione aumenta spinta dai, mentre in Francia idell'alimentare cresciuti meno del previsto fanno registrare un lieve calo dell'inflazione. Oggi è atteso anche il ...Nuovi aggiustamenti al rialzo suiraccomandatiin salita oggi sulla rete. Recependo gli aumenti decisi in questi giorni, le medie deidella benzina praticati alla pompa risultano infatti in rialzo . E nuovi aggiustamenti ...

Carburanti, i prezzi di benzina e diesel continuano a salire HDmotori

È stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto. È quanto si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del m ...Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Prezzi in salita oggi sulla rete carburanti. Recependo gli aumenti decisi in questi giorni, le medie dei prezzi della benzina praticati alla pompa risultano infatti in rial ...