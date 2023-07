La7.it - Poteva finire malissimo la vacanza di un turista straniero a. La prontezza dei soccorritori invece gli ha salvato la vita. E' successo sotto Anacapri, a Punta Carena, una delle più ......scritto una toccante lettera per ringraziare i due militari che gli hanno salvato la vita consegnandola al Comando della Stazione dei Carabinieri die al Sindaco disottolineando l'...La7.it - Poteva finire malissimo la vacanza di un turista straniero a. La prontezza dei soccorritori invece gli ha salvato la vita. E' successo sotto Anacapri, a Punta Carena, una delle più ...

Capri, l'eroico gesto dei bagnini per salvare il turista travolto dalle onde TGLA7

Ad Anacapri, a Punta Carena, un turista straniero si è ritrovato in acqua dopo essere stato travolto dalle onde. L'uomo è stato poi portato in salvo dai bagnini dello stabilimento e non ha riportato ...Positano. La violenta ed improvvisa mareggiata che oggi ha flagellato Positano ha colpito anche la spiaggia di Arienzo con onde violentissime che hanno messo in seria difficoltà un bagnante che ha ris ...