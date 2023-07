Capodimonte | ultimo weekend di luglio all’insegna di musica e aperture serali

(Di venerdì 28 luglio 2023)dicon leal Museo e Real Bosco dia Napoli. Sarà possibile visitare con il fresco dell’aria condizionata il secondo piano con il percorso espositivo “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e altri, dalle ore 19.30 alle ore 23.30 (ingresso alle ore 22.30, orario di chiusura della biglietteria). Non è possibile effettuare prenotazione. Nelle stesse sere è prevista la fruizione gratuita didal vivo nel Cortile centrale del Museo con inizio alle ore 19.30 con una serata sulla canzone classica napoletana ‘E stelle ‘e Napule (sabato 29) con il Conservatorio Nicola Sala di ...

Capodimonte, ultimo weekend di luglio all'insegna di musica e ... Il Denaro

