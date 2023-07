Cannavaro rileva il centro Paradiso | storico centro sportivo di Maradona

(Di venerdì 28 luglio 2023) Fabioha acquistato il, a Soccavo, che per anni ha ospitato gli allenamenti di Diego Armando. A dare l’annuncio sui social lo stesso difensore dell’Italia campione del mondo: “Adesso si può dire…le porte delsi riapriranno”.ilcampodi“Oggi – spiega L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ospitando gli allenamenti di Diego Armando Maradona e della squadra dei primi due Scudetti e della Coppa Uefa, ma anche il Napoli dello stesso Fabio Cannavaro, che con la maglia azzurra ha esordito. "Oggi - spiega poi Cannavaro raggiunto dall'ANSA - ho fatto l'atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L'idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio."

