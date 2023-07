Cannavaro rileva Centro Paradiso | ex sede del Napoli di Maradona | l’annuncio social

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – ?Fabioha acquistato ildi Soccavo, nella zona occidentale di. La struttura di via Vicinale, abbandonata da anni, da fine anni ’70 fino al fallimento del 2004 è stata la “casa” del Calcio, ospitando gli allenamenti di Diego Armandoe della squadra dei primi due Scudetti e della Coppa Uefa, ma anche ildello stesso Fabio, che con la maglia azzurra ha esordito in Serie A. “Adesso si può dire: le porte delsi riapriranno”, scrivesu Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae davanti allo storico cancello azzurro ben noto ai tifosi del.? ...

... ospitando gli allenamenti di Diego Armando Maradona e della squadra dei primi due Scudetti e della Coppa Uefa, ma anche il Napoli dello stesso Fabio, che con la maglia azzurra ha esordito ..."Oggi - spiega poiraggiunto dall'ANSA - ho fatto l'atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L'idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far ...... per non parlare nel 2011 quando Nasser Al - Khelaïfiil Psg anch'esso club più che ... Soldi, tanti soldi! E così se prima succedeva di rado mi ricordo a menadito un Fabioche nel ...

NAPOLI: FABIO CANNAVARO RILEVA IL CAMPO PARADISO, DOVE SI ALLENAVA MARADONA - Sportmediaset Sport Mediaset

Chiuso nel 2004 dopo il fallimento del club, l’ex campo di allenamento del Napoli era diventato un rudere. L'idea è ospitare le scuole calcio ...L'ex capitano della Nazionale conclude l'acquisizione dello storico centro sportivo del Napoli, chiuso dall'estate 2004 dopo il fallimento del club azzurro ...