Cancerogeno o sicuro? Quanti dubbi sull' aspartame

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’incertezza regna sovrana, e tutto l’affaire “” suona contraddittorio. Il dolcificante, presente in circa 6.000 prodotti di uso alimentare e bevande di consumo praticamente quotidiano come dentifrici, bibite, chewing-gum e caramelle, è stato dichiarato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “potenzialmente”. Nello stesso tempo, però, il comitato Fao-Oms Jecfa ( un gruppo congiunto di esperti FAO/OMS che si occupano di additivi alimentari) lo indica come, se ci si attiene a quella che dal 1971 è la dose massima giornaliera consentita, e cioè 40 milligrammi per kg di peso: tradotto, sarebbe l’equivalente di circa 12 lattine di bibite,tativo francamente difficile da raggiungere. Come regolarsi, dunque? In un articolo di “Nature”, Mary Schubauer-Berigan, della IARC (Agenzia ...