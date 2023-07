Can Yaman e Demet Ozdemir più vicini che mai | finalmente una buona notizia per i Fan?

In quel periodo la conduttrice sportiva faceva coppia fissa con l'attore turco, mentre lo scatto rubato la ritraeva mentre scambiava un bacio appassionato con il magnate americano Ryan ...e Salvatore Esposito , il Gennaro Savastano di Gomorra, insieme nello stesso video, che ridono e scherzano su Instagram . Non è un sogno, è successo davvero e adesso i fan si chiedono: cosa ...All'epoca la giornalista di Dazn era fidanzata coned è per questo che ai microfoni di Striscia la notizia fu costretta a precisare che quell'incontro era avvenuto ben quattro mesi prima, ...

Can Yaman e Demet Ozdemir, l'indiscrezione sconvolgente mai emersa: "C'è una cosa che nessuno sa…" Nuovomille.it

Can Yaman e Demet Ozdemir si trovano, dopo tanto tempia pochissimi chilometri di distanza e i fan esultano: reunion in vistaUn vecchio episodio del suo passato, però, risalente ai tempi in cui era legata al divo turco Can Yaman è tornato a galla e la multa è salatissima. La speaker radiofonica Diletta Leotta sta vivendo un ...