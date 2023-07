Campionati italiani assoluti Molfetta 2023 | risultati marcia 10 km | trionfano Fortunato e Trapletti

(Di venerdì 28 luglio 2023) Francescoe Valentinahanno trionfato nellasulla distanza di 10 km aidi atletica leggera di. La 113esima edizione dei Tricolori è stata aperta proprio con questo doppio appuntamento, prima al femminile e poi al maschile, e persi è trattato di un successo a pochi km da casa, la vicina Andria. Il pugliese ha vinto in solitaria chiudendo in 39’50, alle sue spalle Riccardo Orsoni, i due sono entrambi delle Fiamme Gialle. Valentinaha invece trionfato al femminile. La portacolori dell’Esercito ha vinto per la decima volta il titolo italiano su questa distanza e con il suo 44’27 ha fatto segnare anche l’ottava performance dell’anno ...

Restano comunque alte le speranze per gliin gara nei prossimi giorni, pronti a regalare ... L'anno scorso gli azzurri, nella sedicesima edizione deidel Mondo, avevano ottenuto 16 ...Telve incoronerà sabato i nuovi CampioniMountain Bike Marathon al termine di 70,3 Km con 3393 m di dislivello complessivo. Partenza alle ore ...Terzo, e primo tra gli, il carabiniere Emanuele Gaudiano su Chalou in 40.92. Soltanto ... che più volte ha partecipato ai Giochi olimpici e amondiali ed europei -. Abbiamo visto un ...

Domani in Valsugana i Campionati italiani MTB Marathon La Gazzetta dello Sport

Nono posto del Team Italia nel Jumping.Gli azzurrini del Completo sesti dopo il test di dressage. Ci sarà anche un’azzurrina nella finale individuale di domenica del Campionato Europeo di Salto Osta ...Nuovo weekend di gare per la Coppa Italia del 2023 NextPro di skiroll in Valle d’Aosta. Precisamente, con la tappa di Verrayes e con le gare che, in particolare, sono in programma nella giornata di do ...