Callis manipolatore | il turn heel di AR Fox e Moxley vs Cassidy | il commento di All About Elite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 luglio 2023) La AEW ha fatto tappa ad Albany, New York, in vista dell’ultimo episodio di Dynamite. Lo show è stato di cruciale importanza per quanto riguarda la Road to All In, ieri notte sono stati piantati i primi semi in vista del mega evento londinese. Abbiamo avuto la conferma del futuro match titolato tra MJF ed Adam Cole, Orangeha trovato davanti a se un avversario di primissima fascia come Jone la questione Don– Chris Jericho si fa sempre più calda ed intrigante. Ildi AllCome di consueto Massimo Del Prete (Zona Wrestling) ed i suoi ospiti hanno avuto modo di analizzare e commentare l’ultimo episodio di Dynamite in quel di All. La trasmissione interamente dedicata al mondo AEW va in ...