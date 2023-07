Call veloce per ruolo docenti 2023 | come compilare SEZIONE “Regioni e province di destinazione della domanda” GUIDA PER IMMAGINI

(Di venerdì 28 luglio 2023) Gli aspiranti interessati sono al momento impegnati nella presentazione dell'istanza per partecipare alla procedura per chiamata. Quale regione/si può scegliere? L'articolo .

C'è tempo fino alle ore 12,00 del 31 luglio 2023 per compilare l'istanza per la richiesta di immissione in ruolo daordinaria. Possono presentare questa istanza solo coloro che, pur richiedendo tutte le preferenze possibili, non sono riusciti ad entrare in ruolo nella fase ordinaria delle immissioni da ...Su Istanze online è presente la finestra per partecipare alla procedura per chiamata da GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi, anche detta. La domanda si potrà presentare dal 9 (ore 9) all'11 agosto 2023 (ore 9). Si tratta della procedura prevista dall'articolo 5, comma 12, del decreto - legge 22 aprile 2023, n. 44, ...L'ideale sarebbe quello di condividere post con link e foto, non solo perché è molto piùma ...cui si ha una buona conoscenza questo per rispondere a eventuali commenti e chiudere con una...

Assunzioni 2023 docenti con Call veloce da GaE e concorsi: ecco i POSTI disponibili per regione e provincia. Domanda fino al 31 luglio alle ore 12:00 Orizzonte Scuola

I complicati iter di assunzione dei docenti stanno creando un'enorme carenza di personale scolastico a quasi un mese dall'inizio delle lezioni e a pagarne le conseguenze saranno solo i nostri studenti ...L'aspirante destinatario di nomina in ruolo non può partecipare alla successiva procedura per chiamata, la cosiddetta Call veloce.