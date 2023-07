Calendario Mondiali nuoto 2023 domani | orari 29 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 luglio 2023), sabato 29, assisteremo alla settima e penultima giornata di gare deidiin corsia a Fukuoka (Giappone). Un day-7 nel quale ci sarà grande spettacolo in una rassegna iridata che finora ha regalato molto dal punto di vista prestazionale. Assisteremo all’esordio di Benedetta Pilato nei 50 rana. La tarantina, dopo non aver ottenuto la qualificazione nelle due vasche della rana, ci prova nell’unica, dovendo però fare i conti con avversarie assai qualificate, per cui andarsi a prendere il podio sarà molto complicato. Vi sarà poi il ritorno di Thomas Ceccon. Ritroveremo il veneto al via dei 50 dorso e magari l’esito dei 100 potrebbe dare ulteriori motivazioni al nostro portacolori in una prova che però non è così adatta alle sue caratteristiche. Nei 1500 stile libero, orfani di Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio ...