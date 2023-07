(Di venerdì 28 luglio 2023) Cominciano ufficialmente quest’a Molfetta iAssolutidileggera, evento importante per molti atleti nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Budapest. La rassegna tricolore, giunta alla 113ma edizione, torna in Puglia per la seconda volta 64 anni dopo l’evento nazionale maschile andato in scena a Bari nel 1949. Ildella tre giorni verrà inaugurato a partire dalle ore 18.00 con le 10 km di marcia femminile e maschile, che si svolgeranno su un circuito cittadino di 1000 metri da percorrere per dieci volte. Presenti in entrambe le competizioni i detentori del titolo e tricoloridella 20 km di Frosinone: Valentina Trapletti e Francesco Fortunato. Di seguito ildettagliato, gli ...

Al via iitaliani assoluti di atletica leggera di Molfetta 2023: ecco il, il programma, le date e le informazioni sulla diretta tv delle gare dei Tricolori che quest'anno si disputano in ...La 'Città Eterna ', invece, sarà il palcoscenico dove le quattro migliori squadre dei...- per - eventi/sport/europei - di - pallavolo - 2023.htmldelle partite in Italia: ......Europei maschili 2023 si riuniranno al Palazzo dello Sport per disputare semifinali e finali in programma rispettivamente il 14 e il 16 settembre. Acquista il tuo viaggio QUI...

Calendario Campionati Italiani atletica 2023 oggi: orari 28 luglio, programma, tv, streaming, big in gara OA Sport

Presidente: Alberto Morini Via Trattati Comunitari Europei 7- Bologna Telefono: 051/442588 - 441911 Email: cr.emiliar@fidal.it ...Diramato il calendario completo della Serie B Nazionale Old Wild West per la stagione 2023-2024. Sarà un percorso in apnea per la Ble Decò Juvecaserta 2021 del presidente Francesco Farinaro. Difficile ...