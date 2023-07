Calendario amichevoli Inter | date e orari ufficiali delle partite

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’debutterà in Serie A il 19 agosto contro il Monza, ma prima disputeràper definire il suoprecampionato. Ecco, in un’unica pagina, tutti gli aggiornamenti su come la squadra di Inzaghi arriverà all’esordio ufficiale.PRECAMPIONATO 2023-2024-Lugano 3-0 (martedì 18 luglio ore 18.30, Appiano Gentile) allenamento congiunto a porte chiuse. Gol: 15? Fabbian, 40? Sensi, 85? Esposito (highlights)-Pergolettese 10-0 (venerdì 21 luglio ore 18, Appiano Gentile). Gol: 19? Correa, 22? Bastoni, 31? Calhanoglu, 45? +2 Dumfries, 64?, 77?, 87? rig., 93? rig. Lautaro Martinez, 75? Esposito, 85? Mkhitaryan (highlights)-Al Nassr 1-1 (giovedì 27 luglio ore ...