Calendario amichevoli estive oggi venerdì 28 luglio | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildelleinper la giornata di28. Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A e Serie B verso la nuova stagione e ovviamente questi test ricoprono un ruolo molto importante per gli allenatori che cercano indicazioni sul lavoro svolto in questi primi giorni. Nella giornata odierna è atteso in campo il Torino, che sfiderà il Modena. Poco più tardi toccherà anche al Bologna, atteso invece a un impegno di respiro internazionale contro una delle formazioni più quotate della Ligue 1 come il Monaco. IldellediOre 11:00 – Como-Pro Patria Ore 17:00 – Cittadella-Trento Ore 17:00 – Torino-Modena,su Torino ...

Mister, avete già pronto ildelleHo già consegnato la lista dei giorni di allenamento e di. La prima è il 3, la seconda il 6.Come chiesto da Baldini, è stato stilato undi giorni di allenamento e partite, con squadre, a crescere, di serie D, C e B. Dopo la partitella casalinga di domani (venerdì), il ...Programmagiovedì 27 agosto Ore 12:15, Inter - Al Nassr (Dazn, Sky Calcio e Sky Sport 251) Ore 17:00, Sassuolo - Sudtirol

Il calendario delle prossime amichevoli Biancorossi.net

Juventus e Milan si sono sfidate nella nottata italiana in un match valido per il Soccer Champions Tour 2023, torneo amichevole in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Una sfida vinta dai bianconer ...Tutte le squadre di Serie A sono alle prese con la preparazione in vista della prossima stagione. In attesa dell’avvio ufficiale del campionato 2023/24 le compagini italiane sono impegnate in numerose ...